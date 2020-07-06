Виноваты сурки. Что известно о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

В Монголии и в китайской провинции Внутренняя Монголия зафиксированы случаи заражения бубонной чумой. Китай ввел третий уровень опасности в зараженном регионе, а в Монголии изолировали 146 человек, контактировавших с заболевшими

5 июля во Внутренней Монголии (Китай) был введен третий уровень опасности из-за подозрения на заражение бубонной чумой. Подозрение выявили в больнице города Баян-Нур. В СМИ ообщается, что заболевший – пастух, его состояние стабильное.

Режим предупреждения останется в силе до конца этого года. Он запрещает охотиться и есть мясо животных, которые могут быть переносчиками чумы. Население просят сообщать о любых случаях подозрения на чуму или высокую температуру тела без очевидных причин, а также о больных или мертвых сурках.

1 июля два случая бубонной чумы были подтверждены в Монголии: в провинции Ховд на западе страны и неподалеку от границы с Россией. Заболели два брата 27 и 17 лет, которые съели сырое мясо сурка. В итоге 146 человек, контактировавших с братьями, изолированы. Столица провинции и район, в котором произошло заражение, закрыты. Всем контактирующим делают вакцинацию от чумы. Известно о третьем подозрении – 15-летнем подростке, также съевшем сурка, которого поймала его собака.

Вакцинация контактных лиц. Фото: sayan tv

Похожая ситуация уже происходила в Монголии год назад. В 2019 году семейная пара, 38-летний мужчина и 37-летняя беременная жена, также заразилась бубонной чумой, съев мясо сурка. Супруги погибли, у них осталось четверо детей.

Мясо сурков снова запретили употреблять в пищу. Фото : East2west News

Бубонную чуму вызывает бактерия Yersinia pestis, которую переносят паразитирующие на мелких млекопитающих блохи. В данном регионе чаще всего бактерию переносят именно сурки, которых нередко употребляют в пищу.

Считается, что причиной эпидемии легочной чумы в 1911 году в Северном Китае стали те же сурки. На них охотились из-за меха, а меховые изделия распространяли по всей стране. Тогда на северо-востоке Китая погибли около 63 тысяч человек.

С 2009-го по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 года в стране были зафиксированы четыре случая, все во Внутренней Монголии. Без лечения чума может привести к быстрой смерти, но с современными антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией заболевание лечится успешно, говорят в ВОЗ.

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