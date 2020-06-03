Исаак Ньютон предлагал лечить чуму с помощью рвотной массы жаб

В неопубликованных заметках 17-го века Исаак Ньютон предлагал лечить чуму с помощью "леденцов" из перетертой жабы и ее рвоты. Об этом сообщает The Guardian.

Две неопубликованные страницы заметок Ньютона являются комментариями к книге о чуме известного врача Яна Баптиста ван Гельмонта. Тогда Ньютон был еще студентом Тринити-колледжа Кембриджского университета, который закрыли на карантин из-за бубонной чумы, которая убила в Лондоне 100 тыс. человек в период с 1665 по 1666 годы.

Когда в 1667 году Ньютон вернулся в Кембридж, он начал изучать труды ван Гельмонта.

"Записки Ньютона представляют собой единственную существенную работу на эту тему, сделанную величайшим в мире ученым, которую мы смогли отследить", – говорит специалист по книгам аукционного дома Bonhams в Лондоне Даррен Сазерленд.

В заметках Ньютона рассказывается о человеке, который прикоснулся к язве и сразу почувствовал колющую боль. По словам Ньютона, у мужчины образовалась язва на указательном пальце и он умер спустя два дня. Его наблюдения приводят к выводу, что "мест, зараженных чумой, нужно избегать".

Он также пишет, что лучшее лекарство от чумы – это "жаба, подвешенная за ноги в дымоходе в течение трех дней, которая, наконец, изрыгает землю с различными насекомыми, на блюдо из желтого воска вскоре после смерти". После этого, согласно рецепту Ньютона, все ингредиенты, вместе с перетертой в порошок жабой, превращается в "леденец" для рассасывания или нанесения на пораженный участок. Ньютон отмечает, что "это отогнало инфекцию и вывело яд".

Несмотря на имя Ньютона в научных кругах, документы никогда ранее не публиковались в сборниках. После смерти Ньютона, его огромный архив был передан его племяннице, Кэтрин Кондуитт. Архив оставался в семье до 1872 года, когда его потомок Исаак Ньютон Уоллоп, 5-й граф Портсмут, передал труды Тринити-колледжу. Кембридж сохранил только математические и научные статьи и вернул более спорные труды Ньютона по алхимии, теологии и философии. Такие бумаги, среди которых были и заметки Ньютона о чуме, были проданы в 1936 году частным коллекционерам.

"До недавнего времени его "другие" произведения никогда не привлекали много внимания", – говорит Сазерленд, добавляя, что пандемия может изменить ситуацию.

Ожидается, что на аукционе труды Ньютона продадут по ориентировочной цене в 80 000 –120 000 долл. США. Торги будут проводиться только в Интернете до 10 июня.

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