Сладости или гадости. Японским якудза запретят раздавать детям угощения на Хэллоуин

В Японии планируют принять закон, который запретит якудза раздавать детям сладости и подарки на Хэллоуин. Об этом сообщает The Guardian.

Члены банды Ямагути-гуми, базирующейся в западном портовом городе Кобе, начали раздавать детям сладости на Хэллоуин еще с 2013 года.

Но местная полиция, обеспокоенная возможной войной за власть, собирается представить руководству префектуры законопроект, который запрещал бы членам якудзы давать деньги и подарки детям до 18 лет.

В предыдущие годы дети приходили в штаб-квартиру Ямагути-гуми, где члены банды раздавали подарочные пакеты с конфетами и закусками маленьким гостям в маскарадных костюмах.

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Предполагается, что такие мероприятия являются попыткой 105-летней организации смягчить свой имидж в ответ на обеспокоенность общественности и раскол в рядах банды.

По данным японских СМИ, закон может запретит бандам пускать детей в свои помещения или вступать с ними в контакт. Повторное нарушение будущего закона может грозить тюремным заключением до 6 месяцев или максимальным штрафом в размере 4,6 тыс. долларов.

Ямагути-гуми в прошлом составлял примерно половину всех банд Японии, их активы оценивались в 6,6 млрд долларов. Но сейчас банда находится в критическом положении из-за внутреннего раскола.

Также общее число членов банд сократилось на 2300 человек с 2018 года до рекордно низкого уровня в 28 200 человек в прошлом году. Такая ситуация сложилась из-за того, что ужесточение законов затруднили сбор достаточных средств для выплаты зарплат членам банд.