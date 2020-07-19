Статистика коронавируса в мире на 19 июля: количество смертей перевалило за 600 тысяч

В мире по состоянию на 19 июля зафиксировано 14,429,382 случаев инфицирования коронавирусом при 604,963 летальных исходах и 8,620,954 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Всего за сутки в мире выявили более 240 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.

В США выявлено 3 млн 711 тыс. 413 заболевших (рост за сутки – 63 тыс. 698), скончались 140 тыс. 119 человек (рост за сутки – 698), излечились более 1,12 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 074 тыс. 860 человек, (рост за сутки – 28 тыс. 532), умерли 78 тыс. 772 (рост за сутки - 921), вылечены более 1,44 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 039 тыс. 084 до 1 млн 077 тыс. 781 при 26 тыс. 816 летальных исходах и 677 тыс. выздоровевших.