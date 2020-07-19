"Митинги Трампа". Президент США решил проводить встречи с избирателями по телефону

Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии Covid-19 будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных.

Об этом сообщает CNN.

Первый съезд Трамп провел в пятницу, назвав его "первым в истории теле-митинга", выступив с 23-минутными комментариями по различным темам, включая ответ на критику своего вероятного соперника от демократов Джо Байдена по поводу реакции Белого дома на пандемию.

"Но пока этот вопрос не решен, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их "митингами Трампа", – говорит Трамп.

По словам издания, Трамп отказался от традиционных митингов после съезда в Оклахоме, который департамент здравоохранения штата назвал причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19.

Напомним, Трамп, который долгое время выступал против ношения масок, резко изменил свое мнение. Перемена произошла после того, как один из республиканцев призвал Трампа подать правильный пример