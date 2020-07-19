Королева Елизавета сделала комплимент свадьбе внучки

Пятница, 17 июля, стала для ее величества днем, полным приятных хлопот: замуж за итальянского аристократа вышла внучка Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская. Венчание состоялось в узком кругу, но после церемонии королева сообщила прессе: "Моя внучка сегодня утром вышла замуж, и нам с Филиппом удалось там побывать, это очень приятно", – передает Mirror.

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Возможно, хорошее настроение ее величества связано еще и со свадебным нарядом принцессы Беатрис. Для важного дня невеста выбрала винтажное платье, которое сшил для ее бабушки дизайнер Норман Хартнелл в 1967 году. Наряд дополнила бриллиантовая тиара, в которой выходила замуж Елизавета II – а первой владелицей драгоценного головного убора была королева Мария.

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Поздравив молодоженов, Елизавета II в тот же день провела первую после карантина церемонию посвящения в рыцари.

Рыцарского звания был удостоен 100-летний ветеран Второй мировой войны, почетный полковник Томас Мур, отличившийся в кампании по сбору средств для нужд здравоохранения. Благодаря его усилиям на борьбу с коронавирусом удалось собрать 32 794 701 фунтов стерлингов от почти 1,5 миллиона жертвователей.

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Кампания по сбору средств, которую проводил ветеран британских танковых войск, началась в апреле 2020 года: Томас Мур пообещал, что пройдет 100 кругов по своему саду и соберет минимум 1000 фунтов стерлингов. Акция получила название "Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS" – "100 шагов, которые к своему 100-летию сделает Том для Национальной службы здравоохранения". Усилия ветерана привлекли внимание британцев, которые горячо поддержали идею.

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Дополнительную известность Томас Мур получил, когда попал в официальный британский хит-парад, записав сингл You`ll Never Walk Alone – "Ты никогда не будешь гулять один".

Номинировал Томаса Мура премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мае. Правящая королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари, возложив ему на плечо меч своего отца – короля Георга VI.