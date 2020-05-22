Принцесса Беатрис живет в одном доме с будущей свекровью

Если бы не коронавирусный карантин, внучка королевы Елизаветы в настоящее время уже заканчивала бы приготовления к свадьбе

Внучка Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис и tее жених 37-летний Эдоардо Мапелли-Моцци готовились отпраздновать свадьбу 29 мая 2020 года, но были вынуждены отложить бракосочетание на неопределенный срок. Однако, влюбленные решили не расставаться на время карантина и договорились жить вместе в самоизоляции.

Об этом рассказала мать невесты 60-летняя Сара Фергюссон, пишет Express.

Бывшая супруга принца Эндрю герцогиня Йоркская рассказала поклонникам королевской семьи, что принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли-Моцци не расставались на время карантина. Они переехали в загородный дом матери Эдоардо Никки Шейл недалеко от Чиппинг-Нортона.

"Мне очень жаль, что свадьбу Беатрис пришлось отложить. Она и Эдо живут с ее будущей свекровью, которая очень милая женщина и мой большой друг. Я очень скучаю по своей второй дочери, как и другие матери", — подчеркнула герцогиня Йоркская.

Фото: Royal family

Также, Сара Фергюсон рассказала, что период изоляции очень сблизил герцогиню Йоркскую с младшей дочерью и ее супругом: "В период карантина очень нравилось проводить время с Евгенией и Джеком. После их свадьбы в октябре 2018 года мы виделись нечасто, а сейчас уделили друг другу максимум внимания. Впервые за много лет мы вместе с дочерью испекли пирог с лимонной заливкой",— рассказала Сара Фергюсон.

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