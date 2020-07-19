Ученые выявили шесть форм COVID-19. Шестая — самая опасная

Результаты исследования основываются на анализе данных 1600 пациентов из США и Великобритании, сообщает Sky News.

Основными симптомами коронавирусной инфекции являются высокая температура, кашель, утрата способности ощущать и распознавать запахи. Кроме того, люди, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать головные и мышечные боли, постоянную усталость, потерю аппетита, расстройство пищеварения (диарею).

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Первая и вторая форма COVID-19 – это так называемые "гриппозные", или "гриппоподобные" формы. Они могут сопровождаться лихорадкой либо протекать без нее. Симптомы первой и второй формы – кашель, боль в горле, головная боль, потеря обоняния. При первой форме коронавируса пациенты могут также испытывать мышечную боль и боль в груди, при второй у пациента поднимается температура и пропадает аппетит.

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Третья форма коронавируса – "желудочно-кишечная", при ней пациенты страдают от потери аппетита и диареи.

Все эти три формы характеризуются как условно легкие, в респираторной поддержке (дыхательные аппараты, ИВЛ) при них нуждаются от 1,5% до 4,5% больных. Остальные три формы заболевания коронавирусом ученые определили как тяжелые.

Четвертая форма сопровождается высокой температурой, постоянной усталостью, недомоганием, головной болью и болью в груди. Пациент кашляет, хрипит, теряет обоняние.

При пятой форме COVID-19 к описанным выше симптомам добавляются мышечные боли, боль в горле, потеря аппетита, спутанность сознания.

Шестая форма заболевания – самая тяжелая, при ней больше, чем половине пациентов требуется госпитализация. Шестая форма COVID-19 сопровождается головной болью, отсутствием обоняния и аппетита, лихорадкой, кашлем, хрипотой и болью в горле, болью в груди, усталостью, мышечными болями, болями в животе, диареей, одышкой, а также спутанностью сознания.

Исследователи считают, что разработанная классификация форм заболевания поможет в разработке схемы дальнейшего лечения.

Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за прошедшие сутки.