Рекордные шесть минут. Лидеры ЕС не могут придумать, как спасти экономику из-за пандемии

Ранним утром, в понедельник, 20 июля, в Брюсселе (Бельгия) лидеры ЕС собрались на пленарное заседание для обсуждения плана спасения экономики ЕС в условиях пандемии. Но оно закончилось уже через шесть минут, представители стран, так и не пришли к согласию. Об этом сообщает Euronews.

Встречу отложили до 16.00 этого же дня в надежде все же найти консенсус.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии", - прокомментировал неудачу в переговорном процессе президент Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, он призвал лидеров ЕС преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

Напомним, 27 лидеров ЕС уже три дня обсуждают предложенный фонд восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро. Однако достичь договоренности им пока не удалось.