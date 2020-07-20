Российская элита применяла экспериментальную вакцину от коронавируса еще в апреле, – Bloomberg

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине, которая разрабатывается в Центре им. Гамалеи. Об этом написало агентство Bloomberg. Сообщается, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Агентство получило подтверждение этого у десятков человек.

Один из топ-менеджеров сообщил, что решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. У него не было побочных эффектов. У других были высокая температура и мышечные боли. Один магнат сообщил, что отказался от участия после того, как его доктор сказал, что нужен хотя бы год, чтобы понять риски.

Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у компаний "Русал" и "Фосагро", но в компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин.

Напомним, официально сообщалось, что в России проходят клинические испытания вакцины Центра им Гамалеи. У добровольцев выявили антитела. Утверждается, что компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Результаты первого этапа, в котором приняли участие около 40 человек, не опубликованы. Но уже начат следующий этап испытаний с более крупной группой.

Россия стремится к тому, чтобы массовые прививки начались уже в сентябре.

Известно, что вакцина Гамалеи является так называемой векторной, она создана на основе человеческого аденовируса – вируса простуды, слитого с белком шипа коронавируса SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Она похожа на вакцину, разрабатываемую китайской компанией CanSino Biologics, которая уже находится на второй стадии испытаний, к которым может присоединиться и Канада.

Напомним, Канада вместе с США и Великобританией на прошлой неделе обвинила поддерживаемых правительством России хакеров в попытке украсть секреты их работ по вакцине против COVID-19.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что долгожданная вакцина не будет однозначным завершением пандемии коронавируса. Человечеству придется научиться жить в условиях риска коронавируса.

В мире сейчас идет активная работа над 141-й вакциной от коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.