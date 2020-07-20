Путин решил перенести шествие "Бессмертного полка" на следующий год

Президент России Владимир Путин определился с новой датой проведения акции "Бессмертный полк". В связи с коронавирусом ее проведут в 2021 году, вместо ранее запланированной даты 26 июля.

Об этом пишет РБК.

"Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году), но придется перенести мероприятие на следующий год", – сказал Путин во время посещения судостроительного завода "Залив" в оккупированной Керчи.

Он пообещал, что в 2021 году "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Акция "Бессмертный полк" традиционно проходит в России 9 мая. Из-за угрозы коронавирусной инфекции в этом году ее отложили. Ранее Путин предлагал провести шествие 26 июля, в день ВМФ РФ.