Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Также президент РФ предложил провести марш "Бессмертного полка" в день ВМФ РФ 26 июля

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – распорядился Путин в ходе видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада".

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", – подчеркнул Путин.

Также президент РФ предложил провести марш "Бессмертного полка" в день ВМФ РФ 26 июля.

"Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" 26 июля – это еще один день нашей ратной славы, в день Военно-Морского флота России", - сказал Путин.

"В этот же день приказываю вам провести традиционный Военно-Морской парад на главных базах Военно-Морского флота страны", – добавил он.

При этом он отметил, что проведение акции "Бессмертный полк" будет напрямую завесить от эпидемиологической ситуации, не исключено, что ее повторно перенесут.

"Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки", – сказал Путин.

При этом президент РФ выразил надежду, что "все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас".

"Приступайте к исполнению", – сказал Путин Шойгу.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы.