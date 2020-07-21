Статистика коронавируса в мире на 21 июля: почти 9 млн выздоровевших

В мире по состоянию на утро 21 июля зафиксировано 14 855 107 случаев инфицирования коронавирусом при 613 248 летальных исходах и 8 907 167 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за минувшие сутки в мире выявили 205 348 заболевших коронавирусной инфекцией.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 3 961 429 заболевших (рост за сутки – 62 879), скончались 143 834 (рост за сутки – 545), излечились 1,85 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 121 645 (рост за сутки – 21 749), умерли 80 251 (рост за сутки – 718), вылечены 1,41 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 118 107 человек до 1 154 917 при 28 099 летальных исходах и 725 тыс. выздоровевших.

По суточному приросту заболевших Индия уступает только США.

По числу смертей за сутки антилидер – Бразилия, за ней идут Индия и США.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 лидирует Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 49,2 млн и Россия – 25,3 млн.