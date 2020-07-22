Китайские пенсионерки 4 дня жили в лифте

В Китае, в городе Сиань (провинция Шэньси) две пожилые женщины провели четыре дня без воды и пищи в застрявшем лифте 4-этажного частного дома. Все остальные члены семьи уехали, помощь пришла только 96 часов спустя.

Главная опасность, которая грозила 64-летней жительнице Сианя и ее 82-летней матери – обезвоживание. Чтобы продержаться, женщины были вынуждены пить собственную мочу (известная стратегия выживания).

Доступ к свежему воздуху пенсионерки получили, когда старшая из них залезла на плечи дочери, разбила потолочную лампу и достала оттуда проволоку, которую дамы просунули между дверями лифта.

В конце концов пленницы лифта сумели раздвинуть створки настолько широко, что младшая сумела выбраться наружу и позвать на помощь. Прибывшие спасатели доставили мать и дочь в местный госпиталь, откуда они были через несколько дней выписаны в хорошем самочувствии.

Врач, занимавшаяся реабилитацией, прокомментировала эту историю: "Моча состоит главным образом из воды. Она содержит некоторое количество токсинов, однако может некоторое время поддерживать организм".

Похожий случай произошел в Италии: там жительница города Падуя провела в застрявшем лифте 27 часов. Температура на улице составляла 30 градусов, а в прогревшемся лифте – почти 50. Тем не менее, женщина смогла избежать обезвоживания, подкрепляясь красным вином, бутылка которого удачно нашлась у нее в сумке.