Байден заявил, что кандидатом в вице-президенты станет афроамериканка

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в эфире MSNBC заявил, что рассматривает кандидатуры четырех чернокожих женщин на пост вице-президента.

Политик подчеркнул, что по всем возможным кандидатам он получает подробные аналитические отчеты.

"После полной проверки всех кандидатов собираюсь сузить список – и тогда посмотрим. Позже я проведу личные беседы с каждым из оставшихся кандидатов и приму решение", – сказал Байден.

Он отказался называть фамилии тех, кому может предложить баллотироваться вместе, но отметил, что его администрация будет "выглядеть как Америка".

Ранее Байден заявлял, что хотел бы видеть своим партнером в президентской гонке бывшую первую леди Мишель Обаму. Он назвал ее гениальной женщиной, которая "на самом деле знает, что к чему", но в то же время выразил сомнение, что она заинтересована в том, чтобы еще четыре года провести в Белом доме.

Напомним, согласно опросу ABC News/Washington Post, кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу страны Дональда Трампа на 15% в опросах по всей стране. Также Байден на 20% опережает Трампа, когда речь идет о том, кто лучше из двух кандидатов справится с пандемией.