Ответный шаг. Китай закрывает консульство США в Чэнду

В пятницу, 24 июля, Министерство иностранных дел Китая объявило о закрытии генерального консульства США в Чэнду, который является административным центром провинции Сычуань. Такое решение стало ответной реакцией на полное прекращение работы консульства Китая в Хьюстоне (США) 22 июля.

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД Китая сообщают, что ответственность за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Китаем и США лежит исключительно на американской стороне.

"Мы еще раз призываем американскую сторону немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Напомним, США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане, закрытого в январе 2020 года из-за коронавируса.