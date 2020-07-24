Вьетнам запретил продажу диких животных, чтобы не допустить новой пандемии

Вьетнам запретил импорт диких животных и товаров из них, чтобы снизить риск возникновения новой пандемии, сообщает BBC.

"Премьер-министр распорядился приостановить импорт диких животных, живых или мертвых, их яиц, частей их туш и продуктов из них", – говорится в опубликованном в четверг постановлении на сайте правительства Вьетнама.

Это распоряжение также запрещает рынки и онлайн-магазины, где продают диких животных и товары из них.

"Все граждане, особенно чиновники, не должны участвовать в незаконном браконьерстве, покупке, продаже, транспортировке нелегальных диких животных", – отметили в правительстве.

Зоозащитники одобрили такой шаг. Ранее Вьетнам обвиняли в том, что там закрывали глаза на продажу чешуи панголинов и рогов носорогов, которые часто используют в народной медицине.

"Эта торговля должна быть запрещена с точки зрения международной безопасности и безопасности общественного здравоохранения", – заявил Стивен Галстер, председатель неправительственной организации Freeland, которая борется с нелегальным трафиком диких животных.

Однако некоторые защитники дикой природы считают, что данный запрет недостаточная мера.

"Запрет на потребление диких животных недостаточен, поскольку некоторые содержат диких животных в качестве домашних и используют их для медицинских целей", – говорит Нгуен Ван Тай, директор зоозащитной организации Save Vietnam's Wildlife. ("Спасите дикую природу Вьетнама").

Ученые давно предупреждают, что торговля дикими животными может стать инкубатором для болезней. Считается, что происхождение пандемии Covid-19 связано с торговлей дикими животными, в частности, летучими мышами на рынке в китайском Ухане.В феврале Вьетнам сообщил о выздоровлении всех зараженных коронавирусом на территории страны.

Дикая природа Вьетнама сохранилась в основном на территории национальных парков, где можно встретить самых редких и экзотических представителей флоры и фауны планеты. Большая часть из них находится в пределах тропических лесов, на которые приходится около 30 % площади страны