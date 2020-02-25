Вьетнам сообщил о выздоровлении всех зараженных коронавирусом

Одной из последних пациентов, выписанных из больницы, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук

Все инфицированные новым коронавирусом CОVID-19, которые находились в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, полностью выздоровели. Об этом сообщает портал VNExpress со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В Минздраве Вьетнама рассказали, что всего по стране было выявлено 16 человек, зараженных коронавирусом. Новых заражений зарегистрировано не было, а с 13 февраля распространение коронавируса удалось взять под контроль.

Одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки.

Все время лечения мать девочки находилась вместе с ней в отделении больницы, однако она постоянно носила медицинскую маску и не кормила ребенка грудью. На момент выписки у ребенка дважды подтвердился отрицательный анализ на коронавирус, а мать ребенка не заразилась.

Также в провинции Виньфук ранее заразились сразу 11 человек. Они проходили трехмесячную практику в китайском Ухане. В настоящее время все они здоровы.

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