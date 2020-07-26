"Король-то голый". В Израиле продолжаются протесты против премьера Нетаньяху

Протесты организовало "Движение за спасении демократии", которое выступает против решения правящей коалиции оставить Биньямина Нетаньяху на посту, несмотря на судебное дело о коррупции.

Второй темой протестов стало распространение коронавируса. Демонстранты считают, что правительство несет ответственность за ухудшение эпидемической ситуации.

Протесты продолжаются на протяжении последних нескольких недель.

"Биби, иди домой", "Все видят, что король голый" – было написано на плакатах демонстрантов.

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Главные акции прошли в столице Иерусалиме возле официальной резиденции премьер-министра. Сотни протестующих также собрались возле пляжного домика Нетаньяху в Кесарии.

Фото: Ariel Schalit / rutlandherald.com

Накануне премьер-министр призвал протестующих избегать "анархии, насилия и нападений на полицию" и сохранять "достоинство". "Вместе мы будем сражаться и побеждать", – добавил он.

На прошлой неделе полиция использовала водометы для разгона протестов в Иерусалиме.

В Израиле сейчас официально зафиксировано 61,3 заболевших COVID-19 (плюс 710 на последние сутки) и 464 умерших (плюс 7).

Из-за неутихающей пандемии 20 июля продлили запрет на посещение Израиля иностранцами. Страна объявлена "красной зоной", в связи с этим запрет распространяется даже на транзитных пассажиров. Исключение – счастливчики, которым удастся получить разрешение от Управления по делам народонаселения и иммиграции.