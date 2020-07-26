Российская телеведущая "Орла и Решки" Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом

Телеведущая шоу "Орел и решка", 29-летняя известная российская актриса Анастасия Ивлеева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Вместе с Ивлеевой заболел и ее супруг – рэпер Элджей.

"Мой муж и я подхватили СOVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся. Будьте осторожны!", – написала Ивлеева.

Телеведущая также сообщила, что коронавирусом болеют и ее родители, которые приехали к ней в гости.

"Не забывайте о мерах безопасности. Мы реально все расслабили "булки“ и "забили“ на эту ситуацию – и это плохо. И я теперь понимаю, что имеют в виду, когда говорят про вторую волну. Мы все гуляем и, вот, пожалуйста. Если что, сразу сдавайте тест, не ленитесь. У нас заболела вся семья, так как мы две недели живем вместе, как родители приехали", – рассказала Ивлеева.

В свою очередь, ее муж Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста со словами: "У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее".

Напомним, Анастасии Ивлеевой запрещен въезд в Украину, так как в 2017 году она посещала Крым в обход украинских властей.