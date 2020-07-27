Факел Олимипиады-80 продали на аукционе

Его продали за 2,5 тысячи евро, сообщает Invaluable.

Олимпийский факел 1980 года был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным. Его корпус сделан из алюминия, в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца.

Эстафета олимпийского огня проходила с 19 июня по 19 июля 1980 года и завершившись торжественной церемонией на Большой спортивной арене Лужники. Олимпийский огонь зажег баскетболист Сергей Белов.

Игры ХХII Олимпиады проходили в СССР с 19 июля по 3 августа 1980 года. Основная часть соревнований проводилась в Москве. Кроме этого, в Таллине проводили парусные регаты, а в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира.

Московскую Олимпиаду бойкотировали более 60 государств, в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Не приняли участия в Играх спортсмены из Канады, Японии, Китая, ФРГ и США. Однако некоторые представители стран, бойкотировавших Олимпиаду, приняли в ней участие не под национальными флагами, а под олимпийскими.

В 203 дисциплинах 21 вида спорта состязались почти 6 тысяч спортсменов. Спортивное событие транслировалось на 111 странах мира.

Церемония открытия ХХII Олимпийских Игр

Напомним, в этом году, с 24 июля по 9 августа было запланировано проведение Олимпиады в Токио. Из-за вспышки коронавируса Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио на один год. Факел Олимпийских игр-2020 должен был напоминать цветок сакуры.