В США считают, что "коронавирусные" выплаты населению слишком велики

Людям платили за то, что они сидят дома. И многие, сидя дома, получали больше, чем они имели бы после возвращения на работу. Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. "Президент и сенаторы-республиканцы не собираются продолжать эту практику", – сказал он в эфире телеканала ABC.

Администрация Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли принципиального соглашения по новому плану помощи экономике в условиях пандемии коронавируса. В нем предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать.

Ожидается, что новый закон о стимулировании экономики Сенат рассмотрит 28 июля.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн.

После принятия Сенатом, законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом.

Весной на поддержку экономики страны уже было потрачено $3 трлн.

Напомним, сейчас в США выявлено 4 млн 371 тыс. 839 заболевших (рост за сутки 26 июля – 56 тыс. 130), скончались 149 тыс. 849 человек (рост за сутки – 451), излечились более 2 млн.