Ученых удивляет итальянский остров Джильо, где не болеют коронавирусом

Остров маленький, поэтому его жители постоянно контактируют друг с другом на узких улочках. Единственного врача на острове очень беспокоила вероятность вспышки коронавируса, так как скарлатина, корь и ветрянка распространяются по острову за несколько дней.

Паола Мути, врач из Миланского университета, решила выяснить, почему на этот раз никто из них не заразился, сообщает Fox News.

При этом коронавирус на острове ранее появлялся. Первым известным случаем стал 60-летний мужчина, прибывший на остров в феврале – за пару дней до того, как первый местный случай заболевания в Италии будет диагностирован на севере страны. Он посетил похороны родственника и, по словам очевидцев, постоянно кашлял. В тот же день он вернулся на материк и через три недели скончался в больнице.

В начале марта на остров прибыл немец, постоянно живущий на севере Италии. Несколько дней общался с друзьями, в том числе и в ресторанчиках. Через несколько недель из-за сильного кашля его обследовали и выявили коронавирус.

Были и другие случаи обнаружения коронавируса у приезжих, однако из местных никто так и не заболел. Из 800 жителей острова 723 человека согласились сдать тест на наличие антител, которые были обнаружены только у одного пожилого итальянца, прибывшего на там же пароме, что и немецкий гость.

Пока у Мути нет объяснений, почему коронавирус не заражает островитян. Одна из возможных версий – к ним в организм попадало слишком мало вирусов, чтобы вызвать заболевание.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную комиссию из-за активизации распространения коронавируса в мире, чтобы оценить ситуацию.