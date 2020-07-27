Глава ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за активизации коронавируса

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную комиссию из-за активизации распространения коронавируса в мире, чтобы оценить ситуацию.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба Организации.

По его словам, на сегодня зарегистрированы более 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 летальных случаев.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", – заявил он.

Отметим, за минувшие сутки 26 июля в Украине зафиксировано 807 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 920). Умерли 11 человек (сутками ранее было 15 человек), выздоровели 315.