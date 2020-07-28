Ким Чен Ын рассказал, за что он полюбил атомную бомбу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР навсегда обеспечила себе мирное существование и национальную безопасность благодаря собственному ядерному потенциалу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"У нас должна была быть абсолютная сила, чтобы предотвращать и сдерживать саму войну, чтобы боль, подобная войне 1950-х годов, не могла повториться снова", – заявил Ким Чен Ын в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.

По его словам, благодаря наличию у Северной Кореи ядерного оружия, на северокорейской земле "больше не будет войны", КНДР навсегда будет обеспечено мирное существование.

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"Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда", – отметил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что борьба с врагами будет продолжаться, и КНДР никогда не перестанет "оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал", с которым силы других стран не смогут сравниться.

"Мы стали страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа", – сказал северокорейский лидер.

Корейская война – конфликт, расколовший страну на две части: КНДР (Северную Корею) и Республику Корея (Южную Корею) . Война началась 70 лет назад, 25 июня 1950 и длилась до 27 июля 1953 года. Официальное окончание войны так и не объявлено.

Напомним, президент США Дональд Трамп продлил санкции, которые действуют в отношении Северной Кореи еще на один год. В это же время, президент США верит в возможность достичь прогресса по денуклеаризации КНДР.