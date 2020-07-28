В Санкт-Петербурге столкнулись два товарных поезда

В российском Санкт-Петербурге произошла серьезная авария на железной дороге. Там столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда. Об этом сообщает Fontanka.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Петербурга на ж/д станции "Грузовая-Купчинская". Пострадал один из машинистов. Движение пассажирских поездов после ЧП было организовано по резервному маршруту.

Эту информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России. В РЖД в то же время заявили, что пострадавших нет. "В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано. В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский", - отметили в компании.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В сообщении МЧС отметили, что произошло "касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255 с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона".

На видео, которое появилось в Сети, видно, что от удара из земли вывернуло рельсы и шпалы, а электровозы и вагоны разбросало в разные стороны.