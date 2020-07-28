Растения-захватчики. В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Китая

В США официальные лица предупредили жителей 27 штатов о подозрительных посылках из Китая с семенами неизвестных растений. Об этом сообщает The New York Times.

В предупреждении сельскохозяйственных департаментов говорится, что семена могут принадлежать инвазивным, чужеродным растениям, которые могут быть вредны для местной флоры.

"Инвазивные виды наносят ущерб окружающей среде, вытесняя или уничтожая местные растения или насекомых, нанося серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам", – говорится в сообщении Департамента сельского хозяйства и потребительских услуг штата Вирджиния.

Посылки с семенами за последние дни получили жители многих штатов, при этом никто из них не делал подобных заказов. Судя по фотографиям, семена была отправлены по почте в белых полиэтиленовых упаковках с китайскими надписями и подписью "Почта Китая". Некоторые посылки приходили в желтых конвертах.

Часть посылок была с пометкой, что внутри содержатся украшения, наушники или игрушки.

Официальные уведомления о странных посылках были изданы в таких штатах, как Вашингтон, Вирджиния, Кентукки, Колорадо, Делавэр, Джорджия, Айова, Мэриленд, Миннесота, Миссисипи, Вайоминг, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина , Южная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Теннесси, Техас, Западная Вирджиния, Флорида и Алабама.

Чиновники предостерегают получателей от высадки семян. Пока неизвестно, что за семена получили жители 27 штатов, но некоторые из них оказались семенами кувшинок.

Полиция из штата Огайо также предполагает, что семена могли быть частью мошеннической схемы.

"Мошенничество заключается в том, что поставщик для повышения рейтинга продуктов и популярности в Интернете, отправляет недорогой продукт невольному получателю, а затем от имени жертвы оставляет положительные отзывы о своих продуктах", – говорится в заявлении полицейского департамента.

Полицейские также просят людей все же не рисковать и связаться с департаментом для "надлежащей утилизации семян".