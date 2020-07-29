Стэн Ли и Дэдпул. Новые виды мух назвали в честь героев Marvel

Австралийские ученые обнаружили новые виды мух и назвали их в честь героев из комиксов Marvel. Об этом сообщается на сайте CSIRO.

В частности, Австралийское объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) сообщило об открытии 165 видов новых мух. Некоторые из них получили названия Дэдпул, Тор, Локи, Черная вдова и Стэн Ли.

Назвать так насекомых решила студентка CSIRO Изабелла Робинсон, так как любит читать и рисовать комиксы Marvel.

По словам ученых, науке известны всего около 25% мух, а остальные не изучены и не имеют названий.

Также CSIRO опубликовали видео на Youtube, в котором о "мухах Marvel" рассказывается чуть больше:

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