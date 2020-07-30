В Петербурге жена расчленила рэпера из Украины

О подробностях стало известно от адвоката Ирины Скурту, знакомой жены музыканта, сообщил телеграмм-канал Mash.

По версии жены - Марины Кохал, ее муж скончался от передозировки наркотиками, и чтобы скрыть его смерть от поклонников, она решила расчленить тело и разложить его в полиэтиленовые пакеты (их ребенок все это время был в квартире). Часть их них она четыре дня хранила в коридоре, часть – в холодильнике, на полке с продуктами.

После этого планировала спрятать труп. Но как действовать не знала, поэтому позвонила знакомому адвокату – Ирине Скурту.

На месте происшествия полиция изъяла нож, молоток, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку.

Кохал задержана. Ее уже допросили, судмедэксперты устанавливают, действительно ли музыкант умер от наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Убийство волонтера Кучапина прокомментировал Антон Геращенко

На допросе Кохал сообщила, что 25 июля она вернулась домой и увидела, что Юшко находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Она не захотела, чтобы ее мужа посчитали наркозависимым, поэтому решила расчленить труп и спрятать тело, а знакомым рассказать, что Саша просто исчез. Об этом написал телеграм-канал Baza.

Если версия жены подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления, пишет Mash. Чтобы подтвердить свои слова Кохал готова пройти полиграф.

Однако к ней пока есть вопросы. Во-первых, Кохал продолжала вести соцсети мужа и общаться от его имени с фанатами. Во-вторых, знакомые рэпера говорят, что наркотиками он не увлекался.

По данным Baza, Марина и Саша женаты несколько лет, у них есть ребенок 2,5 года.

Позже стало известны новые подробности, которые во многом меняют картину происшедшего. В частности, выяснилось, что расчленяла тело Кохал вместе со своей матерью.

Александр Юшко родился в Нежине Черниговской области. Он учился в местном педагогическом университете на преподавателя английского языка. Тогда же увлекся рэпом.

В конце 2013 года записал альбом "Приход глухого кота", после чего его пригласили принять участие в рэп-баттлах в Санкт-Петербурге. Так он перебрался в этот город.