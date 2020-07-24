Убийство волонтера Кучапина прокомментировал Антон Геращенко

В полиции объяснили, что открытие уголовного дела по статье "умышленное убийство" – это формальная процедура.

По факту гибели киевского активиста Алексея Кучапина полицией было заведено дело по статье "умышленное убийство". Однако это "дежурная" статья, производство по которой открывается во всех случаях, когда полиция не может определить причину смерти.

Об этом сегодня, 24 июля, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отвечая на вопросы активистов, собравшихся под зданием Министерства внутренних дел, передает пресс-служба МВД Украины.

"Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств", – сказал замминистра.

По словам Геращенко, правоохранители тщательно проверят все возможные версии гибели Алексея Кучапина. "Однако при осмотре места гибели Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было", – подчеркнул он.

По словам Геращенко, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

"Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. В частности, гистологической, химической, фармакологической, графологическая и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений", – добавил Геращенко.

Кроме того, стало известно, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

Напомним, 39-летний руководитель общественной организации "Дом милосердия" волонтер Алексей Кучапин пропал 16 июля при загадочных обстоятельствах. 22 июля, полицейские обнаружили его тело в квартире в Днепровском районе Киева, арендованной Кучапиным для бездомных. Знакомые погибшего выразили сомнения в его естественной смерти, сообщив об угрозах, которые поступали в адрес Кучапина. Друг Кучапина священник-волонтер Захария Керстюк рассказал, что полиция скрывает тело покойного.