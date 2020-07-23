Друг волонтера Кучапина, найденного мертвым в Киеве, говорит, что полиция скрывает тело

В расследовании обстоятельств смерти волонтера Алексея Кучапина, которого нашли мертвым в среду, 22 июля, после почти недельного отсутствия, появилось много странностей.

Друг руководителя общественной организации "Дом милосердия" священник-волонтер Захария Керстюк рассказал, что тело умершего до сих пор никому не показали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Самое важное – полиция скрывает тело. До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли – в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже "завтра будем решать", т.е. сегодня (23 июля. – Фокус). Но пока тишина", – рассказал он.

Также волонтер "коротко и без эмоций" описал версию следствия обстоятельств случившегося.

"Верующий, успешный человек, полон планов, сил и энергии. Счастливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: "Любимые, я мотнусь в Днепр на денек по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь". После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его. Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют)", – пишет Керстюк.

По словам волонтера, после этого Кучапин "приходит на одну из квартир, которую снимал для освобожденных с рабства обездоленных людей, и тихонько там умирает".

"Квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной.Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня", и кинул трубку", – делится странностями автор поста.

Напомним, Алексей Кучапин пропал 16 июля. Тревогу о пропаже волонтера забили в соцсетях в воскресенье, 19 июля.

Накануне своего исчезновения, он сказал друзьям, что едет из Киева в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar. В тоже время, в пресс-службе компании заявили, что в базе BlaBlacar нет сведений о поездке волонтера. 21 июля волонтер был официально объявлен в розыск.

Родные и знакомые накануне рассказали об угрозах, которые поступали в адрес Кучапина.