Пропажа волонтера: в BlaBlaCar нет информации о поездке Алексея Кучапина

В базе BlaBlacar нет сведений о поездке волонтера. Об этом Фокусу сообщила пресс-служба компании: "Сервис BlaBlaCar не имеет отношения к этому инциденту. На платформе нет поездок с участием Алексея Кучапина в период с начала июля. Мы сочувствуем семье Алексея и надеемся на его скорое возвращение домой".

Напомним, 39-летний руководитель ОО "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин пропал 16 июля. Тревогу о пропаже волонтера забили в соцсетях в воскресенье, 19 июля. По данным сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, накануне своего исчезновения, Алексей сказал, что едет из Киева в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar. После этого связь с ним пропала. Алексей Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой нес зеленый рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг. Тех, кто его видел или встретит, просят позвонить по номеру 099 264 0268 или 102.