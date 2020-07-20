Сел в авто BlaBlaCar. В Киеве загадочно пропал известный волонтер (обновлено)

Тревогу о пропаже Кучапина, который неоднократно в силу своей деятельности помогал людям, оставшимся без крыши над головой, забили в соцсетях в воскресенье, 19 июля.

По данным сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, накануне своего исчезновения, Алексей сказал, что едет из Киева в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar. После этого связь с ним пропала.

Алексей Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой нес зеленый рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг.

"Может, кто видел и/или знает о его текущем местонахождении, звоните 099 264 0268 или 102", - говорится в сообщении.

Под постом пользователи очень тепло отзываются о пропавшем.

"Много хороших дел в багаже Алексея и еще многое предстоит сделать", "Сделал очень много для людей, которые остались без дома или в сложных ситуациях…", - пишут они.

ОБНОВЛЕНИЕ: В базе BlaBlacar нет сведений о поездке волонтера. Об этом Фокусу сообщила пресс-служба компании: "Сервис BlaBlaCar не имеет отношения к этому инциденту. На платформе нет поездок с участием Алексея Кучапина в период с начала июля. Мы сочувствуем семье Алексея и надеемся на его скорое возвращение домой".

Напомним, в 2016 году без вести пропал водитель сервиса BlaBlaСar Тарас Позняков. Установлено, что 4 апреля 2106 года он на собственном авто Ауди А6 выехал из Львова в Киев. По дороге подвез двух человек, которые представились участниками АТО, но до города он не доехал и пропал вместе со своим автомобилем. Полиция объявила в розыск по подозрению в умышленном убийстве Познякова двух граждан РФ - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего Луана Кингисеппа. К розыску подозреваемых также подключился Интерпол.