Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" летели в Турцию, но опоздали на рейс, – посольство РФ

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные российские боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Беларуси.

"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике длительное время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", – сказал Мезенцев.

По его словам, основанием для их приезда в страну является заключенный контракт с одной из коммерческих фирм которая зарегистрирована в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, которые проживали в санатории "Беларусачка", еще один – на юге Беларуси. По данным КГБ страны, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала "Миротворец" как участники военного конфликта на Донбассе.

По данным украинского МИДа, часть задержанных имеют украинское гражданство. В СНБОУ заявили, что будут требовать их экстрадиции.

30 июля в Беларуси сообщили, что в отношении задержанных возбудили дело о подготовке теракта, и они уже начали давать показания. Предположительно, в страну прибыли около 200 боевиков, силовики ведут их поиски. В СК Беларуси связали задержание "вагнеровцев" с оппонентом Лукашенко