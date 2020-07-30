"Увидимся 3 ноября". Конгресс США выступил против переноса президентских выборов

Сегодня президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter-аккаунте, что было бы лучше отложить президентские выборы, запланированные на 3 ноября этого года, до конца карантинных мер. Трамп аргументировал свое предложение тем, что голосование по почте приведет к неточностям и фальсификациям. Однако инициатива Трампа пока не находит поддержки.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл указал, что дата выборов "высечена на камне". Его слова подтвердил лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти. Он также заявил, что выборы должны состояться 3 ноября, как и планировалось.

Как передает "Интерфакс", спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответ на "твит" Трампа опубликовала выдержку из Конституции США о том, что право менять дату выборов есть только у Конгресса.

Сенатор-демократ Камала Харрис заявила что эти действия Трампа продиктованы страхом проиграть Джо Байдену. "Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", – написала Харрис.

Член палаты представителей демократ Рик Ларсен назвал заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от неумелого урегулирования ситуации с пандемией и игнорирования разведданных о вознаграждении Россией движения "Талибан".

Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".

Как известно, голосование по почте в США рассматривалось как один из способов обеспечить волеизъявление на выборах в условиях эпидемии коронавируса. На данный момент Соединенные Штаты – это страна с наибольшим зафиксированным летальным показателем в мире. От COVID-19 в Штатах уже умерли более 153 тысяч человек.