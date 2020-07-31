В Берлине неизвестные напали на торговый центр
В центре Берлина неизвестные напали на торговый центр.
Об этом сообщает пресс-служба спасателей в Twitter.
По данным спасателей, проишестивие произошло в районе Кройцберг на станции метро "Херманнплац".
Нападавшие распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие.
По данным пожарной охраны, восемь человек пострадали от слезоточивого газа, передает Süddeutsche Zeitung.
Как указывает полиция города в Twitter, целью нападения является ограбление.
Напомним, утром 26 июля в Берлине автомобиль Mercedes въехал в группу людей на тротуаре. Пострадали семь человек, трое из которых получили значительные телесные повреждения.