В Берлине неизвестные напали на торговый центр

В центре Берлина неизвестные напали на торговый центр.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей в Twitter.

По данным спасателей, проишестивие произошло в районе Кройцберг на станции метро "Херманнплац".

Нападавшие распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие.

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По данным пожарной охраны, восемь человек пострадали от слезоточивого газа, передает Süddeutsche Zeitung.

Как указывает полиция города в Twitter, целью нападения является ограбление.

Напомним, утром 26 июля в Берлине автомобиль Mercedes въехал в группу людей на тротуаре. Пострадали семь человек, трое из которых получили значительные телесные повреждения.