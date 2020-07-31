Дети почтили память друга велосипедной процессией в графстве Манчестер

Подростки городка Эштон-ин-Макерфилд в графстве Большой Манчестер выстроились в велосипедную процессию на похоронах 13-летнего Джека Уорвуда, которого насмерть сбил Jaguar, когда мальчик шел играть в футбол.

Как сообщает "The Sun", в велосипедной колонне было порядка 25-ти подростков, многие - в футболках "Манчестер Сити". Кроме того, сотни скорбящих вышли посмотреть на похороны Джека, включая учителей и учеников из его школы.

Фото: MEN MEDIA

Как известно, 7 июля посреди дня подросток вышел поиграть в футбол с друзьями, и в 16:30 был сбит "Ягуаром". Уорвуд скончался на следующий день. Сообщается, что парня сбили, когда тот шел по тротуару. Водитель автомобиля, 21-летний Лиам Уилсон, был обвинен в убийстве в результате опасного вождения и предстанет перед судьей 7 августа.

Как мы уже сообщали ранее, в РФ бывшая чиновница сбила 12-летнего велосипедиста, и после этого еще и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей.