В Португалии скоростной поезд влетел в автомобиль, десятки пострадавших

В Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания. Предварительно, в результате столкновения погиб один человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местного телеканала SIC, почти 50 человек пострадало в результате аварии.

При этом, в окружном командовании операций по оказанию помощи в регионе Коимбра, что недалеко от места, где произошло столкновение, рассказали, что есть "несколько раненых", но информацию о погибших не подтвердили.

На месте происшествия находились аварийные службы, в том числе пожарные.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария на железной дороге. Там столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда.