Российский суд приговорил к 9 годам американца за нападение на полицейских

Суд Москвы приговорил гражданина США, бывшего морского пехотинца Тревора Рида к 9 годам тюрьмы за нападение на полицейских и попытку спровоцировать ДТП. Прокурор просил для американца 10 лет колонии, максимального наказания за подобные правонарушения.

Об этом пишет NBC News.

Осужденный, его семья и его русская девушка отрицают обвинения.

Посол США в России Джон Салливан назвал доказательства, представленные в суде, неубедительными, и заявил, что американцы, задержанные в России, подвергаются несправедливому обращению со стороны российской судебной системы.

"Это плохая история для отношений США и России. И это нехорошо для поощрения частных лиц и деловых кругов США посещать и инвестировать здесь. Потому что с каждым из них может случиться то, что случилось с Ридом", – сказал Салливан.

Читайте также: Бывший российский чиновник застрелился в зале суда после оглашения приговора

В своем заключительном слове в суде 29-летний американец заявил, что не может признать себя виновным в преступлении, которого не совершал.

"Я думаю, было бы неэтично и не морально с моей стороны признаться в совершении преступления, которого не было. Если я получу тюремный срок, то лучше проведу время в тюрьме, чем буду находиться на свободе, чувствуя себя лжецом и трусом", – сказал Рид.

Осуждённый американец провел в Москве лето 2019 года, куда прибыл по туристической визе, чтобы изучать русский язык и навестить свою подругу, гражданку России. Уже накануне возвращения домой, он проводил вечер со своими друзьями и коллегами своей подруги.

Через некоторое время ему стало плохо, и знакомый его подруги вызвался отвезти их домой. Однако по дороге он высадил их из машины и вызвал полицию.

Наряд полиции, который забрал его, заявил, что пьяный иностранец устроил дебош в машине, напал на них и пытался перехватить у водителя руль, едва не спровоцировав ДТП. На суде полиция представила в качестве доказательства куртку с оторванным рукавом, чтобы продемонстрировать, что американец хватал водителя.

Сам американец утверждает, что ничего из этого не помнит.

Напомним, суд в Москве 15 июня 2020 года приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.