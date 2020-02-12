Бывший российский чиновник застрелился в зале суда после оглашения приговора

Виктор Свиридов был тяжело болен и вряд ли дожил бы в колонии до освобождения

Бывший руководитель управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов совершил суицид в суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Об этом сообщил ТАСС.

Он обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего заместителя директора ФСИН. Его признали виновным и должны были взять под стражу после оглашения приговора. "Наказание было назначено ниже низшего предела – три года с отбыванием в колонии строгого режима", – сообщил Мосгорсуд. Статья предусматривала от 7 до 15 лет лишения свободы.

"Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", – добавили в суде.

По данным Telegram-каналов Baza и Mash, он пронес с собой на заседание наградной пистолет. Mash сообщает, что у Свиридова была четвертая стадия рака. Вероятно, он уже дома решил, что если будет реальный срок – то покончит с собой. Поэтому просил родных не присутствовать на оглашении.

Ударом для него стал отказ судьи провести фонографическую экспертизу аудиозаписи. На ней Свиридов якобы и вымогал деньги в ресторане в 2019 году.

При обыске на входе в здание суда у Свиридова нашли только фляжку с алкоголем. Судебный пристав, рассказал, что рамка металлодетектора не сработала: он самостоятельно обыскал Свиридова и нашел у него в кармане куртки лишь флягу с алкоголем. Флягу забрали, алкоголь вылили и вернули ее обвиняемому. После чего Свиридову разрешили пройти дальше.

Как ранее сообщал Фокус: