Дональд Трамп пригрозил, что разберется с китайским Tik Tok

Дональд Трамп намерен принять меры в отношении ряда китайских компаний–разработчиков программного обеспечения, которые несут угрозу национальной безопасности США. Речь идет в том числе и о развлекательном сервисе TikTok.

Госсекретарь Майк Помпео поддержал предложенный президентом Трампом запрет на использование социальных сетей TikTok, о чем заявил в эфире телеканала Fox News.

"Президент Трамп сказал "достаточно", и мы собираемся исправить такое положение. Поэтому он примет меры в ближайшие дни в отношении широкого спектра рисков национальной безопасности, которое представляет собой программное обеспечение, связанное с китайской Коммунистической партией", – заявил Помпео.

Помпео предупреждил, что личная информация пользователей TikTok могут передаваться "напрямую в Коммунистическую партию Китая".

"Эти китайские компании-разработчики программного обеспечения, ведущие бизнес в Соединенных Штатах, направляют данные напрямую в Коммунистическую партию Китая, в их аппарат национальной безопасности. Это могут быть шаблоны распознавания лиц пользователей, это может быть информация об их месте жительства, их телефонных номерах, их друзьях, и людях с которыми они связаны", – отметил госсекретарь.

Месяц тому Майк Помпео впервые заявил о том, что в стране "определенно рассматривают" ввод запрета на китайские социальные сети, включая TikTok. Вслед за ним, 16 июля, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что меры против TikTok и WeChat могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Как мы уже сообщали сегодня, 2 августа, компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп не одобрил сделку. Более того, Трамп заявил, что может использовать экономические рычаги и свои полномочия, чтобы вовсе запретить TikTok в США.