Соединенные Штаты вошли в новую фазу эпидемии COVID-19

Штаты вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах.

Об этом заявила глава рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс в программе "Положение в стране" на канале CNN.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах... Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса", – заявила Биркс.

По данным правительства, количество заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти в ряде районов страны.

cnn.com

Биркс заявила, что представители органов здравоохранения работают с губернаторами над адаптацией мероприятий к условиям каждого штата. Чиновница подчеркнула, что взрослые жители этих штаов, живущие в одном доме с родителями, должны носить маски даже дома.

Вчера, 2 августа, помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар в передаче "Встреча с прессой" на канале NBС также подчеркнул важность ношения масок: "Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться".

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По словам адмирала, ношение масок и избегание скоплений дает такой же результат, как и жесткий карантин.

США остаются лидерами среди пострадавших от Covid-19 стран. Напомним, за время пандемии в Штатах зарегистрировано свыше 4 миллионов 813 тысяч инфицированных, а болезнь унесла жизни 158 365 человек.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире перевалило за 18 миллионов и почти 700 тысяч людей скончались. В Украине по состоянию на 3 августа зафиксировано 990 новых случаев заражения коронавирусом.