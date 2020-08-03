В Беларуси заявили, что не получали от Украины запрос об экстрадиции "вагнеровцев"

Генпрокуратура Беларуси пока не получала от Офиса генпрокурора Украины ходатайств по задержанным "вагнеровцам".

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

"По состоянию на данное время каких-либо запросов из Офиса генпрокурора Украины к нам не поступало. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится", – сказал представитель пресс-службы генпрокуратуры Беларуси.

По его словам, "когда ходатайство поступит, то тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет".

Ночью 29 июля белорусские силовики задержали 32 боевика частной военной компании "Вагнера" под Минском, и еще одного – на юге страны.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании. 30 июля Беларусь передала Украине список украинцев, задержанных по делу ЧВК "Вагнера".

Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера".

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам ЧВК "Вагнера", из которых 9 граждан Украины.