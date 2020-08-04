Трамп заявил, что США побеждают коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном улучшение ситуации с коронавирусом COVID-19 в Соединенных Штатах с прошлой недели.

"Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса. По всей стране количество случаев сократилось примерно на 6% с прошлой недели", – заявил Трамп на специальном брифинге в Белом доме, опубликованном на канале "USA Today".

Американский президент назвал этот показатель "очень обнадеживающим признаком".

"Я должен добавить, что вирус отступает", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, по словам президента США, наблюдаются "небольшие улучшения" в очагах распространения вируса в южных и западных штатах. Так, в Аризоне недельные показатели случаев коронавируса сократились на 37%, в Техасе на 18,7%, и во Флориде на 21,2%.

Трамп, добавил, что в 18 штатах по-прежнему регистрируются низкие темпы распространения вируса. Одновременно президент США отметил необходимость сконцентрировать усилия по сдерживанию вируса в ряде штатов, где число выявленных случаев заражения увеличивается, и призвал американцев соблюдать социальное дистанцирование.

На сегодняшний день, по данным сайта Worldometers, в США подтверждено более 4,8 млн случаев заражения и более 158 тыс. летальных исходов с начала пандемии. Как мы уже сообщали, по состоянию на утро 4 августа в мире зафиксировано 18 444 642 случаев коронавируса, 697 189 из которых оказались летальными.