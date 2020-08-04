"Мрия" эффектно приземлилась в аэропорту в Тель-Авиве, доставив в Израиль военный груз

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" совершил эффектную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, доставив в Израиль военный груз, сообщает Cursorinfo.co.il

Украинский самолет-гигант перевез американские военные грузовики Oshkosh, базовые платформы для системы противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол), которые закупила армия США.

К аэропорту съехались сотни авиалюбителей, чтобы увидеть посадку самолета грузоподъемностью в 250 тонн. "Мрия" уверенно и четко приземлилась на взлетно-посадочной полосе Бен-Гуриона.

Ан-225 "Мрия" – транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени Антонова. Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации. Был построен в единственном экземпляре в 1984-88 гг. Он оснащен более чем 30 колесами, шестью двигателями. Размах крыльев достигает 88 метров. Дальность полета воздушного судна составляет 15 400 км, а при полной загрузке – 4500 км. Ан-225 принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности для летательных аппаратов - 253,8 тонны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина задействует самолеты "Мрия" и "Руслан" для транспортировки медоборудования по воздуху в страны НАТО.