На борту самолета возникла драка из-за отказа двух пьяных британцев надеть маски
На борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, возникла массовая потасовка, после того, как два британца отказались надевать защитные маски. Один из очевидцев опубликовал видео этого события в Youtube.
По словам одного из пассажиров, мужчины были пьяны, а один из них, отказавшись надеть респиратор, начал спорить с другими пассажирами. В результате словесная перепалка переросла в драку, в которой приняли участие, в том числе, пилоты.
Как позже заявили в авиакомпании, по прибытию на Ибицу зачинщики драки были задержаны и арестованы полицией. Там также отметили, что проверяли наличие масок у пассажиров еще перед посадкой в самолет, а после этого, стюардессы еще несколько раз напоминали всем, что их нужно надеть.
Напомним, в аэропорту "Львов" перед вылетом в Киев в самолете украинского лоукоста SkyUp произошла драка между пассажирами. Во время потасовки один ее участников выбил зуб нетрезвому пассажиру. Из-за этого самолет задержался во Львове примерно на 2,5 часа.