На борту самолета голландской авиакомпании KLM, который летел на Ибицу, возникла массовая потасовка, после того, как два британца отказались надевать защитные маски. Один из очевидцев опубликовал видео этого события в Youtube.

По словам одного из пассажиров, мужчины были пьяны, а один из них, отказавшись надеть респиратор, начал спорить с другими пассажирами. В результате словесная перепалка переросла в драку, в которой приняли участие, в том числе, пилоты.

Как позже заявили в авиакомпании, по прибытию на Ибицу зачинщики драки были задержаны и арестованы полицией. Там также отметили, что проверяли наличие масок у пассажиров еще перед посадкой в самолет, а после этого, стюардессы еще несколько раз напоминали всем, что их нужно надеть.

Напомним, в аэропорту "Львов" перед вылетом в Киев в самолете украинского лоукоста SkyUp произошла драка между пассажирами. Во время потасовки один ее участников выбил зуб нетрезвому пассажиру. Из-за этого самолет задержался во Львове примерно на 2,5 часа.