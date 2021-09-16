Фейс-контроль за $1000. В США выпустили прибор, проверяющий правильное ношение масок

MaskCheck сканирует лицо и сообщает о нарушении масочного режима, а может даже перекрыть вход в общественное место.

Американская компания RealNetworks продает специальные устройства, которые проверяют, правильность ношения масок.

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О такой новинке пишет издание GeekWire.

Аппарат MaskCheck являет собой стойку высотой 1,2 м и весом около 12 кг со встроенным планшетом iPad 8 от Apple. Внутри также содержится аккумулятор, который позволяет системе работать до трех дней кряду. Самовольное перемещение или кражу прибора предотвращает трос с петлей, спрятанный в основании.

За проверку отвечает бесплатное программное обеспечение на основе технологии SAFR, которую разработала компания RealNetworks. С его помощью камера различает людей и анализирует, какую часть их лиц закрывают маски. Свой "вердикт" система выносит при помощи надписи на экране и звуковых сигналов. По словам разработчиков, процедура занимает меньше секунды, показывает точность более 90%, а также не идентифицирует личность.

[ + – ] Аппарат MaskCheck

Сейчас стойки MaskCheck продают в США и Канаде через официальный сайт со скидкой за $995, полная же стоимость составляет $1195. Как отмечает GeekWire, гаджет обходится значительно дешевле, чем другие похожие устройства — некоторые из них стоят более $2500. Компания утверждает, что не заработает на MaskCheck много денег, однако рассчитывает на его востребованность во время пандемии.

Идея заключается в поощрении ношения масок при помощи технологий, объективность которых поможет избежать конфликтных ситуаций. Разработчики слышали, что различные учреждения, такие как рестораны, школы или больницы, хотели бы получить такие системы, однако не желают "сооружать" их самостоятельно или же тратить на них баснословные деньги. Владельцы MaskCheck могут самостоятельно решать, как именно использовать устройство. Они могут пассивно собирать данные, установить визуальные напоминания, а также вовсе заблокировать доступ людям из-за неправильно надетой маски или ее отсутствия.

[ + – ] Уведомления MaskCheck

"Мы просто пытаемся выпустить продукт, который, как мы думаем, сделает мир лучше", — сообщил генеральный директор RealNetworks Роб Глейзер во время онлайн-презентации.

Ранее Фокус разбирался, какие маски защищают от вирусов, а какие бесполезны. В связи с карантином они стали самым популярным аксессуаром, и производители придумали много разновидностей, но самым надежным средством защиты медики признали респираторы N99 и N95.

Технологическая компания Razer решила выпустить "умную" маску против вирусов в конце 2021 года. В новую версию Project Hazel разработчики добавили прозрачности, внутреннюю подсветку и покрытие, предотвращающее запотевание.