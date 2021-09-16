Фейс-контроль за $1000. У США випустили прилад, який перевіряє правильне носіння масок

MaskCheck сканує обличчя і повідомляє про порушення маскового режиму, а може навіть перекрити вхід у громадське місце.

Американська компанія RealNetworks продає спеціальні пристрої, які перевіряють правильність носіння масок.

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Про таку новинку пише видання GeekWire.

Апарат MaskCheck — це стійка висотою 1,2 м і вагою близько 12 кг із вбудованим планшетом iPad 8 від Apple. Усередині також міститься акумулятор, який дозволяє системі працювати до трьох днів поспіль. Самовільному переміщенню або крадіжці приладу запобігає трос із петлею, захований в основі.

За перевірку відповідає безкоштовне програмне забезпечення на основі технології SAFR, яку розробила компанія RealNetworks. З його допомогою камера розрізняє людей та аналізує, яку частину їхніх облич закривають маски. Свій "вердикт" система виносить за допомогою напису на екрані та звукових сигналів. За словами розробників, процедура займає менше секунди, показує точність більше 90%, а також не ідентифікує особу.

[ + – ] апарат MaskCheck

Зараз стійки MaskCheck продають у США та Канаді через офіційний сайт зі знижкою за $995, повна ж вартість становить $1195. Як зазначає GeekWire, гаджет обходиться значно дешевше, ніж інші схожі пристрої — деякі з них коштують більше $2500. Компанія стверджує, що не заробить на MaskCheck багато грошей, однак розраховує на його затребуваність під час пандемії.

Ідея полягає в заохоченні носіння масок за допомогою технологій, об'єктивність яких допоможе уникнути конфліктних ситуацій. Розробники чули, що різні установи, такі як ресторани, школи або лікарні хотіли б отримати такі системи, однак не бажають "споруджувати" їх самостійно або ж витрачати на них шалені гроші. Власники MaskCheck можуть самостійно вирішувати, як саме використовувати пристрій. Вони можуть пасивно збирати дані, встановити візуальні нагадування, а також зовсім заблокувати доступ людям через неправильно одягнену маску або її відсутність.

[ + – ] повідомлення MaskCheck

"Ми просто намагаємося випустити продукт, який, як ми думаємо, зробить світ кращим", — повідомив генеральний директор RealNetworks Роб Глейзер під час онлайн-презентації.

Раніше Фокус розбирався, які маски захищають від вірусів, а які не приносять користі. У зв'язку з карантином вони стали найпопулярнішим аксесуаром, і виробники придумали багато різновидів, але найнадійнішим засобом захисту медики визнали респіратори N99 і N95.

Технологічна компанія Razer вирішила випустити "розумну" маску проти вірусів у кінці 2021 року. У нову версію Project Hazel розробники додали прозорість, внутрішнє підсвічування і покриття, що запобігає запотіванню.