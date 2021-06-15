Razer випустить "найрозумнішу" маску Project Hazel у 2021 році (відео)

Багаторазові респіратори з підсвічуванням і гучномовцем продаватимуть обмеженою серією через офіційний сайт.

Бренд Razer анонсував випуск розумної маски Project Hazel під кінець 2021 року. Подробиці розкрив президент компанії Мін-Лян Тан, передає видання The Verge.

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За слова глави Razer, розробники внесли деякі зміни в модель, яка була вперше продемонстрована в січні. Зокрема, дизайнери Razer планують зробити маску прозорою, щоб співрозмовнику було краще видно рот носія. Крім того, вони вирішили додати внутрішнє підсвічування та антифог-покриття, які захищатимуть внутрішню поверхню від запотівання. Зараз пристрої проходять тести для отримання сертифікатів, більше деталей обіцяють розповісти на виставці E3.

Максі Hazel продаватимуть обмеженими партіями ексклюзивно на сайті Razer, перші поставки очікуються в четвертому кварталі, виробник обіцяє повідомляти про нові "дропи" через офіційний вебсайт. Поки ж будь-хто може подивитися, як смарт-маска виглядатиме на його обличчі, завдяки новому фільтру доповненої реальності в соціальній мережі Instagram. The Verge звернуло увагу, що фільтр з якоїсь причини не працює на iPhone 12 mini.

Раніше Razer вже зробила кілька анонсів, приурочених до масштабної виставки E3 2021, зокрема показала свій новий ноутбук Razer Blade 14 з процесорами AMD Ryzen 9 та оновлений ігровий монітор Raptor 27 із зарядним пристроєм GaN на 130 Вт.

У січні Razer показала концепт багаторазового респіратора N95 на цифровій виставці CES 2021. Пристрій назвали "найрозумнішою в світі маскою" для санітарно-гігієнічних цілей, за словами розробників вона може відфільтрувати до 95% дрібних частинок. Hazel вирішили створювати з водонепроникного та стійкого до подряпин переробленого пластику. У ньому буде дві вентиляційні зони з дисковими фільтрами, а також підсвічування Chroma RGB і гучномовець.

Репер Will.i.am представив маску з вбудованими навушниками та підсвічуванням. Такий пристрій розробили спільно з дизайнером Хозе Фернандесом, який проектував костюми для астронавтів SpaceX.

Razer і ClearBot створили робота для очищення світового океану від пластику. Розробники комп'ютерної техніки вдосконалили технологію і допомогли зібрати пристрій, який може знаходити сміття в двох метрах від себе і зібрати до 250 кг пластику за один цикл роботи, яку забезпечує сонячна енергія.